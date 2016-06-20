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اكتشاف جديد يبشر يشخص مرض الشلل الرعاش مبكرا

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اكتشاف جديد يبشر يشخص مرض الشلل الرعاش مبكرا اكتشاف جديد يبشر يشخص مرض الشلل الرعاش مبكرا
توصل الباحثون الأمريكيون إلى أن مرضى الشلل الرعاش يعانون من شكل من أشكال اعتلال آلية صنع القرار التى قد تكون مساهما رئيسيا للمشاكل الحركية التى تميز المرض.

وأشارت الدراسة إلى أن العوامل العصبية الكامنة وراء الشلل الرعاش قد تكون أكثر تعقيدا مما كان يعتقد عادة.

ويمكن للدراسة، التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "علم الأحياء"، أن تمهد الطريق لوضع إستراتيجيات للكشف عن الشلل الرعاش فى وقت مبكر قبل ظهور أعراضه.

ووجد فريق الباحثين أنه بالمقارنة مع الأشخاص الأصحاء، قد تسبق الإصابة بالشلل الرعاش مرحلة صعوبة فى الإدراك الحسى فى صنع القرار فقط عندما تكون المعلومات الحسية من قبلهم ضعيفة بما فيه الكفاية أنها يجب أن تعتمد على الخبرات السابقة.

وأوضح الباحثون أنه عندما تكون المعلومات الحسية قوية، يعانى مرضى الشلل الرعاش من عدم القدرة على اتخاذ القرارات.


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