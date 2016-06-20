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تنفيذ 47 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎

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تنفيذ 47 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎ تنفيذ 47 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎

أرشيفية

أسفرت حملة أمنية، اليوم الإثنين، بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال، مساعد المدير لقطاع الجنوب، ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، عن تنفيذ عدد 47 قرار إداري بدائرة المديرية.

وشملت القرارات ” تنفيذ عدد 13 قرار تعدي على منافع الري، وتنفيذ عدد 14 قرار تعدي على منافع الري، فيما تعذر التنفيذ لوجود إعاشة – عدم وصول المعدات بمركز شرطة طما”، حسبما أفاد مراسلنا.

كما شملت القرارات ” تنفيذ عدد 5 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتنفيذ عدد 3 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فيما تعذر التنفيذ لوجود إعاشة كاملة، بمركز شرطة المنشآة” .

كما تم تنفيذ عدد 12 قرار صادر من الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بقسم ثان شرطة سوهاج.

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