تنفيذ 47 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎

أسفرت حملة أمنية، اليوم الإثنين، بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال، مساعد المدير لقطاع الجنوب، ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، عن تنفيذ عدد 47 قرار إداري بدائرة المديرية.

وشملت القرارات ” تنفيذ عدد 13 قرار تعدي على منافع الري، وتنفيذ عدد 14 قرار تعدي على منافع الري، فيما تعذر التنفيذ لوجود إعاشة – عدم وصول المعدات بمركز شرطة طما”، حسبما أفاد مراسلنا.

كما شملت القرارات ” تنفيذ عدد 5 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتنفيذ عدد 3 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فيما تعذر التنفيذ لوجود إعاشة كاملة، بمركز شرطة المنشآة” .

كما تم تنفيذ عدد 12 قرار صادر من الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بقسم ثان شرطة سوهاج.