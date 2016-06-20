تفحم طفلة رضيعة في احتراق منزلين بسوهاج‎

مراسل«ONA»

> لقيت طفلة رضيعة، مصرعها متفحمة في إحتراق منزلين بناحية باصونه – دائرة مركز المراغة، بسبب مصدر حراري.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية باصونه – دائرة المركز.

وإنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب الأبيض والأسمنت ومسقوف بأفلاق النخيل ملك” حسين رمضان إبراهيم”، 32 سنة – عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، وإمتدت النيران لمنزل مجاور ملك” حجازي أحمد حجازي درويش”، 62 سنة – بالمعاش ، ويقيم بذات الناحية .

ونتج عن الحريق وفاة الطفل “محمود حسين رمضان”، البالغ من العمر عام ونصف، نجل مالك المنزل الأول، وإنحصرت التلفيات فـي إحتراق غرفة نوم وكمية من الملابس والبوص، ونفوق بعض الطيور.

بسؤال المذكورين، أيدا ما جاء بالفحص، ونفيا الشبهة الجنائية، ويرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الجثة متفحمة تماماً ، وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

> وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2705 – إداري المركز لسنة 2016 ، وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة .