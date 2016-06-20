نصائح لشعر صحي: الممنوع والمسموح لتحافظي على شعر ناعم وحريري

بيروت- سيدتي نت

فصل الصيف وصل رسمياً! وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، يرتفع معهما أيضاً تلف الشعر. حيث أن الطقس الصيفي يتسبب بجفاف خصلات شعرك، ليتركها متجعدة ومسطحة وباهتة – وعلى الأرجح أن الحرارة المرتفعة والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية تركا أثرهما فعلاً في شعرك. ولكن لا تقلقي! هذه النصائح المفيدة حول ما هو ممنوع ومسموح القيام به في الصيف ستساعدك على استعادة وإصلاح شعرك مع منع ضرر الشمس والحرارة، لتتمكني من الاستمتاع بالصيف بشعر صحي وجميل.

اشربي أكبر قدر ممكن من الماء. أن التعرض للحرارة والشمس يؤديان إلى جفاف شعرك ليصبح باهتاً وعرضة للتكسر، لذلك عليك استعادة الترطيب من الداخل إلى الخارج لتحافظي على الترطيب.

خففي من الحرارة. قد تحبين الاستمتاع بحمام دافئ جميل، ولكن خففي الحرارة وسيكون شعرك ممتناً لك. الماء المعتدل أطلف على شعرك ويمكنه شد خصلاته لمقاومة التكسر.

استخدمي مرطب للترطيب. مرطب بانتين علاج ملكي للشعر التالف هو الخيار المثالي لعناية إضافية في فصل الصيف: فهو يجمع علوم Pro-V مع الكريم الملكي ليعيد الحياة إلى خصلات شعرك التي أتلفهتها الشمس ويمنح كل واحدة منها الترطيب من الأعماق.

قومي بالترطيب خلال تنقلاتك. امزجي أونصة من المرطب مع ثمانية أونصات من الماء وضعيها في زجاجة بخاخ صغيرة لتحمليها معك. ضعيها في الحقيبة وامنحي شعرك بعض الترطيب قبل السباحة أو الخروج تحت الشمس.

تجنبي استخدام الفرشاة في الصيف. استخدمي بدلاً منها مشط عريض الأسنان، لأنه أرق بشكل واضح على خصلات الشعر الجافة، وسيضمن أدنى حد من التكسر، ليمكنه من النمو بشكل أسرع.

لا تستخدمي الكثير من المنتجات. حرارة الشمس تضعف شعرك، ولا يمكن التعامل معها من خلال استخدام برنامج تسريح أو عناية ثقيل بالمنتجات. اجعلي الأمر بسيطاً وافسحي المجال لشعرك ليتنفس خلال أشهر الصيف.

لا تغسلي شعرك بشكل متكرر. قومي بغسله بالشامبو كل يومين لتجنب تخليصه من الزيوت الطبيعية، ولكن تأكدي من من ترطيبه في كل مرة تغسلينه بها للمحافظة على الترطيب.

لا تستخدمي أدوات التمليس أو تجفيف الشعر بالحرارة بشكل متكرر. إن تسريح الشعر باستخدام الحرارة ضار جداً على شعرك، وفوق ضرر أشعة الشمس، يصبح ضرر الحرارة مضاعفاً.

لا تذهبي إلى بركة السباحة أو البحر بدون غسله مباشرة بعد ذلك. الكلورين والمياه المالحة لهما ضرر كبير على شعرك، وعلى الرغم من أن أمواج الشاطئ قد تكون لطيفة وممتعة، إلا أن الشعر الجاف والتالف ليس كذلك أبداً.

لا تلمسي شعرك كثيراً. تمرير الأصابع بين خصلات شعرك مراراً وتكراراً طوال اليوم يجعل الجذور زيتية أكثر ويجعل أطراف الشعر جافة أكثر، لذلك حاولي تجنب لمس شعرك بيديك.