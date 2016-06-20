الأمن الليبى يسيطر على بوابة "أجدابيا الجنوبية" ويتقدم باتجاه طريق "جالو"

سيطرت عناصر مديرية أمن أجدابيا الليبية بمساندة سلفيّين وشباب الأحياء على بوابة أجدابيا الجنوبيّة، وتقدمت باتجاه طريق جالو دون وقوع أى اشتباك مع مايسمى بـ«سرايا الدفاع عن بنغازى».

وذكر مكتب الإعلام بمديرية أمن أجدابيا اليوم "أن هذا التقدم نحو البوّابة جاء بناءً على تعليمات مدير أمن أجدابيا ضيف الله سالم، الذى قام بتشكيل قوة مشتركة من قسم البحث الجنائى، وقسم شرطة النجدة، ووحدة المعلومات بالمديرية، لقتال مايسمى "بسرايا الدفاع عن بنغازي" الإرهابية بالمحور الجنوبى للمدينة" حسب قوله.

وأضاف أن ضيف الله أصدر تعليماته للمسؤول عن مخزن الأسلحة بالمديرية بتزويد عناصر المديرية المكلفين بقتال الجماعات الإرهابية بالذخيرة اللازمة للقيام بمهامهم القتالية، مشيرا إلى أن سلاح الجو التّابع للجيش قام أمس بغارات استهدفت مواقع "الجماعات الإرهابية" بالحى الصناعى لمدينة أجدابيا.

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