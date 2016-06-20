فوائد لا تحصى لطبق الخشاف فى رمضان.. أهمها يحميك من السرطان

التين المجفف

المشمش المجفف

القراصيا

الزبيب

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الخشاف من الأطباق اليومية الرئيسية على الموائد الرمضانية، ويتكون هذا الطبق من المشمش المجفف، القراصيا، التين المجفف، والزبيب، جميعها مكونات تتمتع بالكثير من الفوائد وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "fitness".>يعمل التين المجفف على تحسين الهضم فهو غنى بالألياف، ويعتبر ملينا طبيعيا لمنع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمى، واحتواؤه على الألياف يجعله من الأطعمة التى تساعد على فقدان الوزن الزائد، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات للأكسدة التى تحمى من الأورام السرطانية.>يحتوى المشمش المجفف على البوتاسيوم والحديد، حيث يعمل البوتاسيوم على مقاومة العطش خلال نهار رمضان خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، ويحتوى المشمش المجفف على فيتامين "ب" وفيتامين "سى"، بالإضافة مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم وترفع من مقاومة الجسم للأمراض.>هى غنية بتركيزات عالية من الألياف، تحفز الجهاز الهضمى على العمل بطريقة أفضل، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامنى "ك" الذى يقلل من الإصابة بجلطات الدم وهشاشة العظام، وفيتامين "أ" الذى يساهم فى تعزيز صحة العين ويقوى الجهاز المناعى.>يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الخلايا من السرطان والشيخوخة المبكرة، وتحمى الأسنان من المشكلات التى قد تتعرض لها.

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