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قاتل الطفل عبيدة يعترف أمام «جنايات دبي» بقتل واغتصاب الطفل

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قاتل الطفل عبيدة يعترف أمام «جنايات دبي» بقتل واغتصاب الطفل قاتل الطفل عبيدة يعترف أمام «جنايات دبي» بقتل واغتصاب الطفل

اعترف المتهم نضال عيسى قاتل الطفل عبيدة أمام محكمة الجنايات بدبي في الجلسة الأولى لمحاكمته اليوم بقتل واغتصاب الطفل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لـ27 يونيو لندب محام للدفاع عنه.

واعترف المتهم  أنه تناول 5 زجاجات خمر وأنه لم يشعر بفعلته عند الاعتداء الجنسي بالمجني عليه.

كما اعترف المتهم أنه قتل الطفل بقطعة قماشية  لتنظيف السيارة بعد أن لفها حول رقبته وضغط على رقبته لمدة 5 دقائق.

وكان النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان طالب بتوقيع عقوبة الإعدام بقاتل الطفل، بعد أن تمت إحالته إلى محكمة الجنايات في دبي، لارتكابه جريمة القتل المقترن بجنايتي خطف الطفل والاعتداء عليه.

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