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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة المرج دون إصابات

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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة المرج دون إصابات السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة المرج دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بإحدى العقارات السكنية بمنطقة المرج دون وقوع أى إصابات، بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء و تمت عملية الإخماد.

تلقى غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية فى المرج و على الفور أمر اللواء جمال حلاوه مساعد الوزير ومدير الحماية المدنية، بانتقال رجال الإطفاء وبصحبتهم سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق بدون معرفة أسباب الحريق.

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