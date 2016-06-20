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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات نقل وملاكى بنفق السلام

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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات نقل وملاكى بنفق السلام إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات نقل وملاكى بنفق السلام
أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات نقل وملاكى داخل نفق السلام، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من طريق السويس الصحراوى ونفق أكاديمية الشرطة فى طريقه إلى طريق الإسكندرية الزراعى، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث ويتم سحب الكثافات من الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغاً من غرفة النجدة بحادث تصادم داخل نفق السلام، فانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث ليتم إزالة الحطام، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق مقطورة ما أدى لارتطامها بسيارتى نقل ثقيل ثم اصطدامها بسيارتين ملاكى وأخريين نقل "ربع نقل" داخل النفق، ما تسبب فى تهشم معظم السيارات، ونتج عنها إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وأزال رجال المرور حطام الحادث بواسطة الأوناش، ويتم سحب الكثافات الناجمة عن الحادث.

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