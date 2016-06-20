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إصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بمحور صلاح سالم

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إصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بمحور صلاح سالم إصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بمحور صلاح سالم
توقفت الحركة المرورية بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور صلاح سالم أمام المتجه من المطار فى طريقه إلى نفق العروبة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث، ونتج عنه إصابة شخص، فيما تقوم الخدمات المرورية بسحب الكثافات المرورية من المكان.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوجود حادث تصادم، وانتقل على الفور رجال المرور وبصحبتهم ونش لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


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