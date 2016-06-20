أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

Google+ Print
الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية جهة الغرب وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة بالقاهرة 25 – 38 والإسكندرية 23 – 33 ، مطروح 22 31 ، الغردقة 26 38 ، شرم الشيخ 27 37 ، وسط الدلتا 26 39 ، الأقصر 26 42 ، أسوان 27 43 ، شلاتين 25 36 ، حلايب 26 35 .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا