الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية جهة الغرب وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة بالقاهرة 25 – 38 والإسكندرية 23 – 33 ، مطروح 22 31 ، الغردقة 26 38 ، شرم الشيخ 27 37 ، وسط الدلتا 26 39 ، الأقصر 26 42 ، أسوان 27 43 ، شلاتين 25 36 ، حلايب 26 35 .