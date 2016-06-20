بدء تلقى طلبات القبول بمركز الثقافة الإسلامى بأوقاف كفر الشيخ عقب عيد الفطر

يبدأ المركز الثقافى الإسلامى بكفر الشيخ التابع لوزارة الأوقاف، تلقى طلبات الراغبين فى الإلتحاق به، عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، وفق الشروط التى تم الإعلان عنها بمقر المركز أعلى مسجد الفلاحين ،غرب مدينة كفرالشيخ.

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، إن سيتم فتح باب القبول بمركز الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف وبدء تلقى طلبات الراغبين الإلتحاق بالمعهد عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الفقى، أن شروط التقدم هو الحصول على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، وألا يزيد السن عند التقدم عن 50 عاما، وألا تقل نسبة الحضورعن 75% من ساعات الدراسة مع سداد الرسوم المقررة، واجتياز اختبار القبول فى 3 أجزاء من القرآن الكريم والثقافة العامة، وسوف تكون الدراسة مسائية لمدة 4 ساعات خلال 3 أيام أسبوعيا.

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