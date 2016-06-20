بالصور.. عمال إحدى الشركات بالمنوفية يواصلون إضرابهم للمطالبة بزيادة المرتبات

يواصل العشرات من عمال إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بقويسنا فى محافظة المنوفية إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالى، احتجاجا على فصل 41 عاملا وللمطالبة بزيادة المرتبات، وصرف أرباح سنوية.

وأكد العمال أنهم يتقاضون مرتبات شهرية لا تتجاوز 700 جنيه شهريا رغم أنه لا يوجد إجازات شهرية، مؤكدين أنه إضراب مفتوح ومستمر عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم.

لليوم الثانى.. إضراب عمال شركة بالمنوفية عن العمل للمطالبة بزيادة المرتب

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