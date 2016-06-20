أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عمال إحدى الشركات بالمنوفية يواصلون إضرابهم للمطالبة بزيادة المرتبات

Google+ Print
بالصور.. عمال إحدى الشركات بالمنوفية يواصلون إضرابهم للمطالبة بزيادة المرتبات بالصور.. عمال إحدى الشركات بالمنوفية يواصلون إضرابهم للمطالبة بزيادة المرتبات
يواصل العشرات من عمال إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بقويسنا فى محافظة المنوفية إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالى، احتجاجا على فصل 41 عاملا وللمطالبة بزيادة المرتبات، وصرف أرباح سنوية.

وأكد العمال أنهم يتقاضون مرتبات شهرية لا تتجاوز 700 جنيه شهريا رغم أنه لا يوجد إجازات شهرية، مؤكدين أنه إضراب مفتوح ومستمر عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم.

شركات بالمنوفية ، اضراب عمال (1)

شركات بالمنوفية ، اضراب عمال (2)

شركات بالمنوفية ، اضراب عمال (3)

شركات بالمنوفية ، اضراب عمال (4)

لليوم الثانى.. إضراب عمال شركة بالمنوفية عن العمل للمطالبة بزيادة المرتب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365