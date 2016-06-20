أستاذ مخ وأعصاب: أكثر من فنجانين قهوة فى اليوم يعرضك للجلطات وتصلب الشرايين

تظهر كل يوم دراسات كثيرة حول القهوة وعدد الأكواب المفترض تناولها يوميا، ومع اختلاف الدراسات والباحثين القائمين عليها يبقى سؤال ما هو عدد أكواب القهوة التى يمكن تناولها دون الضرر بأعضاء الجسم؟

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور تامر عمارة - أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس - قائلا: "لا يستطيع أحد إنكار فوائد القهوة، فهى تعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية التى تحمى الجسم من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى تسكين الألم، ولكن مع تناول كوب أو اثنين فقد من القهوة فى اليوم".

وأضاف: "من فوائد تناول القهوة حرق الدهون الزائدة، ولكن هناك شروطا فى هذه الحالة حتى لا تتسبب فى إصابة الفرد بتصلب الشرايين، وهو تناول القهوة وممارسة الرياضة الجادة التى تذيب الدهون التى حرقتها القهوة".

وأكد الدكتور تامر عمارة أن كثرة تناول القهوة بما يزيد عن فنجانين يوميا يعرض الفرد لتصلب الشرايين التى تؤدى إلى الذبحة أو جلطات المخ، التى تترك مضاعفات كثيرة على الفرد وقد تؤدى به إلى الوفاة، خاصة أن هناك الكثيرين يربطون بين فنجان القهوة والسيجارة أو تدخين الشيشة وهو ما يزيد من خطوة القهوة، وهو ما نراه فى عدد كبير من حالات الشباب التى تصاب بالأمراض الخطيرة فى عمر صغير.

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