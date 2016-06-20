ضبط مسئول صوامع قمح بأكتوبر استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف قضية فساد جديدة فى القمح المدعم، بعد ضبط مسئول صوامع قمح بأكتوبر تلاعب فى الأوراق وأثبت كميات من الأقماح غير موجودة، واستولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم.

وشدد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين على استمرار الحملات التموينية، لاستهداف المتلاعبين فى القمح المدعم.

الداخلية تلاحق المتلاعبين فى أرصدة الأقماح المحلية المدعمة من الدولة وتحارب الفساد

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