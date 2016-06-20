النشرة المرورية الصباحية.. تباطؤ حركة السيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

شهدت بعض محاور وشوارع محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال بالتزامن مع توجه المواطنين لأماكن عملهم أدت إلى تباطؤ حركة السيارات فى ظل تواجد الخدمات المرورية لتسيير حركة المرور بكل الطرق.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى للمتجه إلى مناطق رمسيس والإسعاف واصطفت السيارات أسفل كوبرى غمرة للقادم من امتداد شارع رمسيس وفى طريقه إلى مناطق وسط البلد، وشهد كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر أمام القادم من مناطق المهندسين وفى طريقه إلى ميدان التحرير انسيابا مروريا محدودا.

كما اصطفت السيارات أعلى كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس بالتزامن مع استقلال العمال و الموظفين للسيارات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود تباطؤا فى حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو فى ظل تواجد مرورى لسحب الكثافات الناجمة عن الزحام.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه إلى البساتين وزهراء المعادى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات، وفى الاتجاه العكسى ظهر انسياب محدود فى الحركة المرورية.

وانتظمت حركة المرور أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المطار للقادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى المعادى والمقطم، وظهرت بعض الكثافات المرورية المحدودة للمتجه إلى شارعى عباس العقاد والمطار وظهر انسياب فى حركة المركبات فى الاتجاه الآخر.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى المحور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه إلى الدائرى، وظهر بطء شديد فى حركة السيارات للمتجه إلى ميدان لبنان وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى من ميدان لبنان إلى الدائرى والشيخ زايد انسياب محدود.

وشهد شارع صلاح سالم بوسط البلد اتجاه المطار للمتجه من مناطق المعادى اتجاه إلى القلعة زحاما مروريا، وكذلك الأمر فى الاتجاه لكوبرى أكتوبر وانتظمت حركة المرور أمام السيارات للمتجه إلى طريق المطار والعكس من المطار إلى كوبرى أكتوبر القلعة والمعادى.

وشهد كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد انتظاما فى حركة السيارات، كذلك الأمر من وسط البلد إلى الدائرى ومن الدائرى إلى المعادى وفى الاتجاه العكسى ظهرت كثافات مرورية، وكذلك للمتجه من المعادى إلى حلوان وبطريق السويس الصحراوى للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة والعكس وبطريق جسر السويس انتظمت حركة المركبات.

وظهرت كثافات مرورية بشوارع الجيزة منها بشارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ومحطة المترو وظهر انسياب محدود فى حركة المركبات بشارع فيصل وصولا إلى شارع العشرين.

وظهر انسياب محدود أعلى كوبرى الجيزة المعدنى وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وظهرت كثافات مرورية عبر شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة فى ظل تواجد أمنى مكثف بجميع المحاور لتسيير حركة المركبات.

وعن نفق الأزهر، ظهرت كثافات مرورية للمتجه من ميدان الأوبرا فى طريقه إلى صلاح وكذلك الأمر للمتجه من صلاح سالم وفى طريقه إلى مشيخة الأزهر حتى كوبرى الأزهر وظهرت كثافات مرورية بمناطق وسط البلد بشارع 26 يوليو وامتداد رمسيس وللمتجه إلى ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض، وظهرت كثافات مرورية محدود بشارع التحرير وصولا إلى ميدان الدقى وحتى ميدان الجلاء.

- كثافات مرورية فى محاور وميادين بالقاهرة

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