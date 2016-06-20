وداعا للزهايمر.. أفضل 6 أطعمة للمخ تعزز قدراتك العقلية

1. الفراولة والتوت بمختلف أنواعه:

2.السالمون:

3. زيت الزيتون:

4. الكالى والسبانخ والجرجير:

5. شراب الإسفندان أو القيقب:

6. عصير البنجر:

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يعد أسلوب الحياة الصحى الذى يشمل الغذاء الجيد والرياضة والحصول على النوم الكافى، والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين، من أفضل الوسائل التى تساهم فى تعزيز صحة المخ وتنشيطه، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى تساهم فى تعزيز صحة المخ، وتحسين القدرات العقلية ومقاومة مرض ألزهايمر، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "medicaldaily"، وتشمل:حيث تحتوى هذه الفواكه على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة التى ثبت فاعليتها فى تعزيز قوة المخ، ومقاومة الجزيئات الحرة المؤكسدة التى تضر بالخلايا.يحتوى على تركيزات عالية من الحمض الدهنى الشهير "أوميجا-3"، وهو وقود هام للمخ يساهم فى تعزيز قدراته، ويحد من الالتهاب، ويحسن الذاكرة والمزاج ويقاوم الاكتئاب.يحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وفقا لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة راش الأمريكية، كما أنه غنى بمضادات أكسدة قوية تعزز الذاكرة وتحسن القدرة على التعلم.من الخضراوات الورقية خضراء اللون المعروفة بفوائدها الصحية المذهلة، تساهم فى تحسين وظائف الإدراك، وهى غنية بحمض الفوليك وفيتامين ب6، وهما من أهم العناصر الغذائية الضرورية للمخ، حيث تساهم فى الحد من انكماشه ومقاومة ألزهايمر.يصنع من لحاء أشجار القيقب السكرى، ويتمتع بقدرة رائعة فى حماية خلايا المخ من التلف، وفقا لدراسة حديثة نشرت مؤخرا، كما أنه يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، ويقاوم مرض ألزهايمر.غنى بمركبات النترات التى تعزز وصول الدم إلى المخ، وتحسين وظائفه الحيوية وقدراته، بالإضافة إلى مقاومة الإصابة بمرض ألزهايمر.