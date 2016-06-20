بالصور.. العطش يضرب 13 قرية بمركزى دمنهور وشبراخيت بالبحيرة

تشهد نحو 13 قرية بمركزى شبراخيت ودمنهور أزمة كبيرة لاستمرار نقص مياه الشرب بتلك القرى لفترات طويلة قاربت على العام.

وتشمل تلك القرى "عزبة لطفى، والقباطين، والعسكرى، وعلى حافظ القبلية، وعلى حافظ البحرية، وفيكتوريا، وكفر السابي، والأنصارية، والغفارة، وعزبة غزال، والشرمة، وسيف الدين، والإصلاح الزراعى"، وأصبح الشاغل الرئيسى للأهالى كل صباح التوجه بالعربات الكارو إلى أقرب مناطق لملئ الجراكن لتوفير الاحتياجات اليومية للشرب.

وأكد عماد عبد الحليم النقيدى أحد أهالى قرية غزال التابعة لمركز شبراخيت، أن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى وضعفها فى بعض الأحيان يعد كارثة بكل المقاييس، مضيفا أن الآلاف من مواطنى قرية غزال وأهالى القرى المجاورة لم يعد بإمكانهم الحصول على كوب مياه للشرب، فى ظل تصاعد أزمة انقطاع المياه عن القرية والتى استمرت لمدة عام كامل.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بعدد كبير من الشكاوى للمسئولين، إلا أنها لم تجد حلا حتى الآن أو استجابة، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف.

استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب بعدة قرى بمراكز البحيرة

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