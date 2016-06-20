بدر رمضان يكتمل ظهر اليوم بسماء مصر .. وساعات الصيام تصل ذروتها الخميس

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر رمضان سيكتمل اليوم الاثنين 20 يونيو فى الساعة الواحدة بعد الظهر ودقيقتين بسماء مصر .إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف عودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه بعد اكتمال البدر بثلاث أيام أى يوم الخميس الموافق 23 يونيو ستصل ساعات الصوم الى ذروتها " 15 ساعة و52 دقيقة"، وستبدأ فى التناقص تدريجيا اعتبارا من اليوم التالى من يوم الجمعة 24 يونيو.
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