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قبطى ينظم إفطارا رمضانيا بكفر الشيخ تحت شعار "خلوا بالكم من بلدكم"

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قبطى ينظم إفطارا رمضانيا بكفر الشيخ تحت شعار "خلوا بالكم من بلدكم" قبطى ينظم إفطارا رمضانيا بكفر الشيخ تحت شعار "خلوا بالكم من بلدكم"
تشهد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إفطار رمضانيا يقيمه واصف حبشى،" قبطى" موجه التربية الاجتماعية بإدارة بيلا التعليمية فى كفر الشيخ بشارع الأهرام فى المدينة، تحت شعار "خلوا بالكم من بلدكم"، تزامنًا مع دعوة الحملة لتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين وحب الوطن والدفاع عنه.
>وقال واصف حبشى، خلال تصريحات صحفيه له، "نحن نسيج واحد، والإفطار الجماعى دليل على تلاحم عنصرى الأمة، ونعيش معاً أصدقاء وجيران وإخوة دون تفرقة، ولن يستطيع أحد التفرقة بيننا".
>وأضاف الحبشي إن الإفطار الجماعى دعوة للأجيال الجديدة ليحافظوا على ، كما حافظ عليها أجدادهم وآباؤهم، وعاشوا معًا دون تفرقة بين مسلم ومسيحى.

اقباط، رمضان، التربية الاجتماعية، كفر الشيخ (1)

اقباط، رمضان، التربية الاجتماعية، كفر الشيخ (2)


>اتحادات وروابط الطلاب الأفارقة يلتقون اليوم على مائدة رمضان بجامعة القاهرة
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