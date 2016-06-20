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"المصرية للأدوية" توقف توزيع ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات أغسطس المقبل

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"المصرية للأدوية" توقف توزيع ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات أغسطس المقبل "المصرية للأدوية" توقف توزيع ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات أغسطس المقبل
أكد الدكتور شريف السبكى رئيس الشركة المصرية للأدوية المسؤلة عن توزيع ألبان الأطفال المدعمة لوزارة الصحة أنه سيتم وقف بيع ألبان الأطفال المدعمة فى الصيدليات مع تطبيق منظومة صرف الألبان إلكترونيا خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال رئيس الشركة المصرية للأدوية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن الشركة تتعامل حاليا مع أكثر من 40 ألف صيدلية خاصة مشيرا إلى أن الألبان التى يتم صرفها حاليا للأطفال من منافذ الوزارة والشركة الثلث الأخير من مناقصة ألبان 2015 / 2014 .

وأضاف شريف السبكى أن منظومة ألبان الأطفال الجديدة بالكروت الذكية التى تعتزم الوزارة تطبيقها خلال شهر أغسطس المقبل ستضمن وصول الدعم لمستحقية وخاصة الأطفال الذين يحتاجون للألبان بشكل كبير .

وقال السبكى إن المخزون الاستراتيجى لألبان الأطفال يكفى لمدة 6 شهور أو أكثر لافتا إلى أن توفير الألبان على رأس اهتمامات .


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