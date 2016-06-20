نيوزيلندا تعلن تمديد نشر قواتها العاملة على تدريب قوات العراق لمدة 18 شهرا

أعلنت نيوزيلندا الاثنين، أنها ستمدد نشر قواتها التى تقوم بتدريب قوات الدفاع العراقية فى حربها ضد تنظيم "داعش".وقال رئيس الوزراء النيوزيلندى جون كى- حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن هذه القوات ستبقى فى العراق حتى شهر نوفمبر من عام 2018 أى تم تمديد مهمتها لمدة 18 شهرا عما كان مقررا من قبل.

وأضاف جون كى أن الحكومة أجازت أيضا لهذه القوات تدريب قوات عراقية أخرى مثل الشرطة المكلفة بتأمين المدن فور تحريرها من تنظيم "داعش".

وتعمل قوة الدفاع النيوزيلندية مع نحو 300 جندى استرالى على تدريب القوات العراقية على مهارات استخدام الأسلحة الأساسية بالإضافة إلى الدعم الطبى واللوجستى. . وتقول الحكومة النيوزيلندية أن البعثة دربت نحو 7 آلاف فرد من قوة الأمن العراقية منذ بداية عملها فى عام 2015.

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