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أخبار الأردن..محكمة أردنية تحكم بالسجن 15 عاما على عراقى بتهمة الإرهاب

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أخبار الأردن..محكمة أردنية تحكم بالسجن 15 عاما على عراقى بتهمة الإرهاب أخبار الأردن..محكمة أردنية تحكم بالسجن 15 عاما على عراقى بتهمة الإرهاب
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 15 عاما على عراقى لدوره فى مخطط لشن هجمات بالقنابل فى المملكة. وجاء فى قرار المحكمة أن خالد كاظم الربيعى كان يخبئ 45 كيلوجراما من المتفجرات فى غابة شمالى الأردن لكنه أعتقل العام الماضى قبل أن يتمكن من استعمالها.

ونقلت صحيفة جوردان تايمز الاثنين، عن أوراق المحكمة بأنه حكم عليه بالسجن 15 عاما لنقله مادة غير مشروعة بقصد "تنفيذ هجوم إرهابى. "

وأضافت الصحيفة أن الربيعى برىء من تهمة الانتماء إلى منظمة معادية. وذكرت تقارير سابقة أن للربيعى صلات بلواء بيت المقدس الإيرانى. وصدر قرار المحكمة يوم أمس الأحد.
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