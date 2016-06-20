أخبار اليمن..تبادل أسرى يمنيين بين المقاومة والحوثيين بالجوف

نجحت وساطة قبلية فى إتمام صفقة تبادل للأسرى بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة المؤيدة له وبين مليشيات الحوثيين وحليفها صالح فى محافظة الجوف شمالى اليمن، حيث ذكرت مصادر السلطة المحلية فى المحافظة أنه تم الإفراج عن 30 من الأسرى بواقع 15 أسيرا من كل جانب.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين أنه تم الإفراج عن 276 من المحتجزين لدى الجماعة منهم 200 من محافظة البيضاء والباقون من محافظة ذمار وسط اليمن بمناسبة شهر رمضان، وأن هذه العملية ليس لها صلة بالمشاورات الجارية فى الكويت.

ولكن مصادر محلية فى المحافظتين أكدت أن المفرج عنهم ليس لهم أى علاقة بالمقاومة الشعبية وإنما تم اعتقالهم من قبل عناصر نقاط التفتيش التابعة للحوثيين أثناء تنقلهم بين المحافظتين المتجاورتين.

وتأتى هذه التطورات فى قضية الأسرى بعد يومين من أكبر عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية فى تعز والحوثيين والتى تم فيها الإفراج عن 194 أسيرا من الطرفين.

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