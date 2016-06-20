انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20/6/2016

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 يونيو 2016، ونواصل الان عرض تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20/6/2016، انخفاض في الأسعار لليوم بمعدل 5 جنيهات، حيث استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 فى بعض محلات الصاغة الى 387 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.88%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

ونواصل الان في التقرير التالي، عرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما نعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالإضافة الى عرض متوسط بيع محلات الصاغة، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 20 يونيو 2016 .

شبكةعيونالإخبارية

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