بعد موقف قطر وتركيا..العرابى:"الخارجية" قادرة على ردع من يتدخل فى شئوننا

أكد السفير محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ، أن اللجنة ترى أن السياسة الخارجية المصرية واضحة ، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية لا تحتاج إلى نصائح من لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لأن سياستها واضحة وقادرة على الرد تجاه أى دولة تحاول التدخل فى الشئون المصرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>"اليوم السابع": وقاحة قطر.. الدوحة تدافع عن عملائها فى "قضية التخابر"
وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب " لليوم السابع " أن الدبلوماسية المصرية قادرة على التعامل مع كافة المواقف التى تتعرض لها مصر ، مشيرا إلى أن بيان الدبلوماسية المصرية تجاه دولة قطر كان حازما وواضحا ولا يقبل تدخل أحد فى الشئون المصرية.
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>"اليوم السابع": وقاحة قطر.. الدوحة تدافع عن عملائها فى "قضية التخابر"