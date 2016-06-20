بعد موقف قطر وتركيا..العرابى:"الخارجية" قادرة على ردع من يتدخل فى شئوننا

أكد السفير محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ، أن اللجنة ترى أن السياسة الخارجية المصرية واضحة ، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية لا تحتاج إلى نصائح من لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لأن سياستها واضحة وقادرة على الرد تجاه أى دولة تحاول التدخل فى الشئون المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب " لليوم السابع " أن الدبلوماسية المصرية قادرة على التعامل مع كافة المواقف التى تتعرض لها مصر ، مشيرا إلى أن بيان الدبلوماسية المصرية تجاه دولة قطر كان حازما وواضحا ولا يقبل تدخل أحد فى الشئون المصرية.



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