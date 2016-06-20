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الشئون العربية بالبرلمان تجتمع الأحد لإصدار بيان شديد اللهجة ضد قطر وتركيا

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الشئون العربية بالبرلمان تجتمع الأحد لإصدار بيان شديد اللهجة ضد قطر وتركيا الشئون العربية بالبرلمان تجتمع الأحد لإصدار بيان شديد اللهجة ضد قطر وتركيا
أكد النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، لبحث رد مناسب على تدخلات قطر وتركيا فى الشأن الداخلى المصرى، وإصدار بيان شديد اللهجة ضدهما، بعد انتقادهما الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول فى قضية التخابر مع قطر.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قطر التى تأوى عناصر الإخوان داخل أراضيها تسعى للتدخل فى الشأن المصرى وانتقاد الاحكام الصادر ضد قيادات الجماعة فى محاولة للدفاع عنهم خارجيا، فيما تمارس تركيا سياسة معادية لمصر، ورئيسها هو أول شخص رفع علامة رابعة، مؤكدا ضرورة وجود رد قوى ومطالبة بعقوبات على تركيا بعد تدخلها واستضافتها لقيادات إرهابية.
>كانت وزارة الخارجية التركية واصلت ، تدخلها السافر وتطاولها على القضاء المصرى مهاجمة أحكام السجن الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى.


>تركيا تواصل تطاولها على القضاء المصرى.. وتهدد: سجن مرسى لن يحقق سلاما بمصر
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