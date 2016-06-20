الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية جهة الغرب وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.