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تقرير أمريكى: التدخين يهدد رجولتك وقد يحرمك من حلم الإنجاب

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تقرير أمريكى: التدخين يهدد رجولتك وقد يحرمك من حلم الإنجاب تقرير أمريكى: التدخين يهدد رجولتك وقد يحرمك من حلم الإنجاب
تدخين السجائر عادة خطيرة وقاتلة، يتسبب فى وفاة 6 ملايين شخص سنويا، ويرفع خطر الإصابة بـ26 مرضا وفقا لأحدث الأبحاث، تشمل: أمراض الرئة والشرايين والأزمات القلبية والسكتة الدماغية والسكر والانسداد الرئوى المزمن، والعدوى الميكروبية وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى 12 ورما سرطانيا خطيرا.

أضرار السجائر الجنسية
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وفى هذا السياق، كشف تقرير طبى نشر بالموقع الأمريكى "webmd" أن تدخين السجائر له تأثير مباشر على الصحة الجنسية للرجال، ويشير الدكتور بانايوتيس زافوس، مدير المعهد الأمريكى لأمراض الذكورة إلى أن تدخين السجائر له تأثير سلبى مباشر على قدرة الرجل الجنسية.

كما يتسبب فى إضعاف خصوبة الرجال وتشويه الحيوانات المنوية، ورفع فرص إصابتهم بالعقم، هذا بخلاف ما تسببه السيجارة فى تدهور الرغبة الجنسية، حتى بالنسبة للشباب فى العشرينات والثلاثينات من عمرهم.

وأضاف التقرير أن الأشخاص المدخنين يقل معدلات ممارستهم العلاقة الحميمة، ويصبحون أكثر عرضة لضعف الانتصاب ويقل الرضاء الجنسى بشكل عام، وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن التدخين يسبب تلف العضلات الملساء داخل العضو الذكرى، ويقلل من تدفق الدم إليه وهو ما يرفع خطر إصابة الرجال بضعف الانتصاب.

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