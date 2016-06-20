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اليوم.. النظر فى استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مينا ثابت

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اليوم.. النظر فى استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مينا ثابت اليوم.. النظر فى استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مينا ثابت
تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من قبل نيابة شرق القاهرة الكلية، على قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقى مينا ثابت.

وأكد محمد حنفى، دفاع المتهم مينا ثابت، أنه سيطالب بتأييد قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقى، خاصة أن النيابة وجهت إليهم تهما لا تمت له بصلة، وأهمها اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف.

وكانت النيابة ألقت القبض على الناشط الحقوقى، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية.

الاثنين.. نظر الاستئناف على إخلاء سبيل مينا ثابت بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
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