نادى الشرقية الرياضى: حسم موقف المستثمر راعى فريق كرة القدم الثلاثاء

أكد اللواء هشام الضوى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى أن مجلس إدارة النادى اجتمع مع أكاديمية (الفتى العربى) والتى تعاقد النادى لتتولى أمور فريق الشرقية لكرة القدم، لبحث الموقف تجاه تعديلات وملاحظات الجهة الإدارية (بمديرية الشباب والرياضة) على التعاقد مع الأكاديمية والمؤرخ بـ27 يناير من العام الجارى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مجلس إدارة النادى تناقش فى تعديل بنود العقد بما يناسب وضع فريق الشرقية الذى صعد للدورى الممتاز، وأهمها أن تكون هناك ضمانات كافية لبقاء الفريق بالدورى الممتاز وعدم هبوطه مرة أخرى.

وطالب مجلس إدارة النادى أن يكون موقف (الفتى العربى) المالى واضح تماما بما يضمن تصعيد الفريق وأسلوب العمل خلال الموسم وتأمين التدفقات المالية بشكل ثابت.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة النادى أن إدارة النادى قامت باتخاذ خطوات تجهيز الفريق من شراء لاعبين وتشكيل الجهاز الفنى والمدربين ليصبح الفريق جاهزا لحين وضوح موقف الأكاديمية التى تم التعاقد معها، لافتا أنه تحدد يوم الثلاثاء القادم لحسم موقف التعاقد وسريانه وتنفيذه من عدمه.

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