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اليوم.. البدء فى إنشاء مركز الكبد ببلطيم بحضور صباحى وجمال شيحة

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اليوم.. البدء فى إنشاء مركز الكبد ببلطيم بحضور صباحى وجمال شيحة اليوم.. البدء فى إنشاء مركز الكبد ببلطيم بحضور صباحى وجمال شيحة
تشهد مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ،اليوم الاثنين، البدء فى إنشاء مركز الكبد المصرى، بوضع قواعد التسليح، بحضور نخبة من السياسيين والأطباء ونائب مجلس النواب ومحافظ كفر الشيخ الحالى ومحافظين سابقين وعدد من التنفيذيين.

وقال سامى النهرى، القيادى بالتيار الشعبى، خلال تصريحات صحفية له، إن مدينة بلطيم ستشهد وضع الخرسانة لمركز الكبد المصرى، اليوم، بحضور حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والدكتور جمال شيحة، المشرف الطبى على المشروع، والمهندس ممدوح حمزة، استشارى المشروع، وعدد من نواب مجلس النواب، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ السابق، والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الأسبق، والعديد من التنفيذيين ورجال الصحافة والإعلام.

وأضاف النهرى، أن مركز الكبد المصرى ببلطيم يقام على مساحة 1850متر ضمن مساحة 4200 متر، بالتبرعات وسيكون أكبر مستشفى لعلاج الكبد فى الشرق الأوسط، يستقبل الحالات من كافة محافظات ، مؤكد أن العلاج بالمجان.

وضع قواعد تسليح مركز الكبد ببلطيم بحضور صباحى وجمال شيحة الاثنين المقبل
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مصر 365

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