"أوقاف الإسكندرية": نستهدف الشباب فى الفترة القادمة لمواجهة التطرف

أكد الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الإسكندرية، أن المديرية تنظم أول لقاء شبابى بالأندية الرياضية الجمعة القادمة بالنادى الأولمبى، لإلقاء محاضرة لمخاطبة عقول الشباب فى الأندية الاجتماعية لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأوقاف تستهدف الفترة القادمة مخاطبة الشباب فى الأندية والتجمعات الشبابية بإلقاء ندوات ومحاضرات توعوية تحت إشراف دعاه الأوقاف المتخصصين .

وأشار أن اللقاء الشبابى جاء بالتعاون مع النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر وباب شرق ورئيس النادى الأولمبى، مؤكداً أن هناك خطة تستمر إلى بعد عيد الفطر للقاءات الشباب بشكل منتظم .

قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية بمساجد محرم بيك

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