أفضل 4 أطعمة للتمتع ببشرة صحية وجذابة

1-السبانخ:

2-عين الجمل:

3- المانجو:

4- لبن اللوز:

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تعرف على أفضل مشروب صينى لعلاج حساسية الجلد

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" العديد من الأطعمة المسؤولة عن صحة الجلد والحصول على بشرة جميلة، وتتضمن الآتى:فإنها غنية بالمغذيات النباتية التى تحمى الجلد من الآثار السلبية الناتجة عن أضرار الشمس، كما أنها تحتوى على المواد الغذائية مثل البيتا كاروتين واللوتين وخصائص مضادة للالتهابات، والتى أثبتت أنها تحسن من مرونة الجلد وتساعد على طرد السموم فى الجسم وتقوية أنسجة الجلد.فهى غنية بفيتامين ب، الذى يساعد الدورة الدموية، وهو أمر ضرورى للحفاظ على صحة الجلد، كما أنه غنى بفيتامين E المضاد للأكسدة ويمنع الشيخوخة المبكرة .هى الفاكهة المكافحة للشيخوخة، حيث إنها غنية بالفيتامينات a,c، وهذه الفيتامينات مضادة للشيخوخة وتحافظ على الجلد عن طريق تجديد الخلايا.فإنه يحتوى على النحاس والمنجنيز الذى يحمى الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه غنى بفيتامين E، الذى يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة وضرورية للحفاظ على صحة الجلد والشباب.