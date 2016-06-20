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الجيش العراقى يحرر 15 كيلومترا باتجاه القيارة ومقتل 33 من داعش

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الجيش العراقى يحرر 15 كيلومترا باتجاه القيارة ومقتل 33 من داعش الجيش العراقى يحرر 15 كيلومترا باتجاه القيارة ومقتل 33 من داعش
تمكنت قوات"مكافحة الارهاب" والجيش العراقى من تحرير 15 كيلومترا باتجاه ناحية القيارة وقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، كما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من قتل 33 إرهابيا من تنظيم (داعش) فى مدينة الفلوجة شرقى محافظة الأنبار.

وذكر خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش تقدمت نحو أهدافها انطلاقا من قضاء بيجى لتحرير حى الشرقاط شمالى صلاح الدين، ودمرت سيارتين لداعش وسيارة مفخخة ورابعة مزودة برشاش أحادى بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى.

وأشارت إلى أن القوات استطاعت فتح طريق بقضاء الشرقاط باتجاه ناحية القيارة جنوبى الموصل وأزالت العبوات الناسفة وحررت قرى: خلف الزيدان والشرتان والمسلطن إضافة إلى كريم الخلف والمسحك المحررتين أمس.

ودمرت قوات"مكافحة الإرهاب" سيارات مزودة برشاشات أحادية وسيارة أخرى مفخخة ومستودعين للعتاد ومفرزتى "هاون" ومقرين يتحصن بهما مسلحون من داعش ومفرزة اطلاق صواريخ.

وفى الفلوجة، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية خلال معارك اليوم مع مسلحى داعش من قتل الإرهابيين الـ33 وتفكيك11 منزلا مفخخا وتفجير 13 سيارة مفخخة، وتطهير 50 منزلا وتدمير جرافة ومعالجة 20 عبوة ناسفة وحزام ناسف فى المحور الجنوبى لمدينة الفلوجة.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة عمليات تحرير نينـوى نزوح 66 شخصاً من محور عمليات جنوبى الموصل هم: 22 رجلاً و17 امرأة 27 طفلا فروا من قرية "الحاج على" إلى قرية مهانة وتم استقبالهم من قبل قطاعات لواء المشاة 71 ونقلهم إلى مخيم ديبكا للنازحين بقضاء "مخمور" شمالى العراق.
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