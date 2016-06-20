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مركز مصالحة روسى: جيش الإسلام ينتهك الهدنة بسوريا 3 مرات خلال 24 ساعة

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مركز مصالحة روسى: جيش الإسلام ينتهك الهدنة بسوريا 3 مرات خلال 24 ساعة مركز مصالحة روسى: جيش الإسلام ينتهك الهدنة بسوريا 3 مرات خلال 24 ساعة
ذكر مركز التنسيق الروسى للمصالحة فى سوريا، أن مسلحى تنظيم "جيش الإسلام" انتهكوا الهدنة فى البلاد ثلاث مرات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن عناصر التنظيم الذى يدعى الانتماء إلى المعارضة السورية قصفوا القوات النظامية السورية من مدافع هاون، لافتا إلى أن مجموعات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى لا تكف عن محاولاتها نسف نظام وقف الأعمال القتالية فى البلاد، فقد قام مسلحوه بقصف بلدات أرض الوطى بريف اللاذقية، والسلمية فى ريف حماة، ومرج السلطان والبلالية فى ريف دمشق.

وفى ريف حلب أشار المركز إلى أن الارهابيين قصفوا بلدة حندرات من راجمات الصواريخ وقاذفات القنابل، إلى جانب قصفهم أحياء الشيخ مقصود وصلاح الدين والزهرة ومطار النيرب فى مدينة حلب.

وأفاد المركز الروسى بأن إدارة إحدى البلدات، فى محافظة درعا، وقعت اتفاقية مصالحة، ليبلغ العدد الإجمالى للمدن والبلدات السورية المنضمة إلى عملية المصالحة الوطنية 155.
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مصر 365

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