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اليوم..بدء حجز مرحلة جديدة لأراضى بيت الوطن بـ7 مدن جديدة للمصريين بالخارج

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اليوم..بدء حجز مرحلة جديدة لأراضى بيت الوطن بـ7 مدن جديدة للمصريين بالخارج اليوم..بدء حجز مرحلة جديدة لأراضى بيت الوطن بـ7 مدن جديدة للمصريين بالخارج
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من أراضى "بيت الوطن" أمام المصريين بالخارج ، اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك فى 7 مدن جديدة " القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة" وذلك من خلال الموقع الإلكترونى

www.nuca.gov.eg.

وحول شروط الحجز ، الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يشترط أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل عمره عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى، ويسمح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع، موضحاً أن التخصيص يبدأ بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في يناير 2017، لجميع المدن، والقاهرة الجديدة يونيو 2017.

وفيما يتعلق بشروط السداد، أضاف وزير الإسكان: يتم سداد دفعة مقدمة 25%، والباقى على 5 سنوات محملاً عليها الأعباء المالية، ويتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل 3,5% سنوياً، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، ويتم تثبيت طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز وفقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى، ويتم سداد 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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