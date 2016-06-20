مصادر: 3.3 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز الـ500 ألف شقة حتى الآن

كشفت مصادر مطلعة أن إجمالى قيمة المبالغ مقدمات الحجز الـ500 ألف شقة حتى الآن وصل لـ3 مليارات جنيه و330 مليون جنيه، وذلك نتيجة لقيام 370 ألف مواطن بدفع مبلغ الـ9 آلاف جنيه كمقدم حجز.

وأضافت المصادر، أن كراسات الشروط متاحة بمكتب البريد الرئيسى بمنطقة العتبة، مشيرة إلى أن باب الحجز مفتوح حتى يوم 23 يونيو الجارى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قرر منح محدودى الدخل مهلة أخيرة تنتهى الخميس الموافق 23 يونيو الجارى، لمن سبق لهم سحب كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، ولم يقوموا بسداد مقدمات الحجز، ولم يتقدموا بمستندات الحجز، وذلك نظراً لدفع نحو 7 آلاف مواطن، مقدمات الحجز بدون التقدم بالمستندات، وكذا زيادة أعداد من سحبوا كراسات الشروط، ولم يتقدموا بالمستندات أو يدفعوا مقدمات الحجز حتى الآن.

لأول مرة..الإسكان تستعلم عن المتقدمين لحجز الـ 500 ألف شقة قبل غلق باب التقدم.. "التمويل العقارى": الهدف تقليل المدة الزمنية للاستلام.. وإرسال أوراق المتقدمين فور انتهاء الاستعلام لدفع مقدمات الحجز

>