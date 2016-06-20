نائب عن المنيا: كل نواب المحافظة يطالبون بإقالة الحكومة لفشلها فى الأزمات

قال سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن جميع نواب المحافظة يطالبون بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب فشلها فى إدارة الأزمات، على حسب وصفه.

وأشار "أبو بريدعة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن البرلمان لن ينتظر إجراء تعديل وزارى وأن النواب هم أصحاب القرار من خلال تفعيل الأدوات الرقابية التى منحها البرلمان لهم، وأنهم سيتقدمون بطلب لسحب الثقة من الحكومة كما نص الدستور، مستندين إلى الواقع الذى يعيشه الشارع المصرى من ارتفاع الأسعار، وفساد، وتدنى فى مستوى الخدمات، مضيفا: "لو مستخدمناش سلطاتنا نقعد فى بيوتنا أحسن".

- بيان لـ"لوفد" يكذب جريدته: الاشارة لتعديل وزارى اجتهاد صحفى ونستبعد حدوثه

>