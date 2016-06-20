العثور على جثة رئيس الإدارة الهندسية بحى الغشام بعمارة تحت الإنشاء بالزقازيق

استقبلت مستشفي الأحرار بالزقازيق، جثة مسئول بالإدارة الهندسية لمنطقة الغشام، عثر عليها الأهالى فى عمارة تحت الإنشاء بالمنطقة.

وقال مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة، أنه تم انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، لافتاً إلى أن المناظرة المبدئية للجثة لم ترصد وجود عنف أو اعتداءات.

وأكد على الصناديلى رئيس مدينة الزقازيق لـ"اليوم السابع"، أن الموظف المسئول ويدعى "محمد السيد مؤمن"، تم نقله مؤخراً من التفتيش المالى والإدارى إلى الإدارة الهندسية لتولى قسم التنظيم، لما مشهود له بالكفاءة و طهاردة اليد، مشيراً إلى أن الشرطة تحقق فى الوفاه لمعرفة ملابساتها.

ونفى الصناديلى الشائعات التى ترددت بأن الجريمة لها علاقة باستصدار التراخيص للأبراج المخالفة محل التحقيق فى النيابة، لافتاً إلى أن الموظف نقل حديثاً إلى للغشام.

ومن جانبه، أكد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، أنه تم تشكل فريق بحث للتحقيق فى الواقعة، موضحاً أن التحريات المبدئية تشير إلى أنه لا يوجد شبهة جنائية، إلا أن المباحث فى انتظار تقرير الطب الشرعى للتأكد من أسباب الوفاة.

ويشار إلى أن منظقة الغشام كانت أراضى زراعية وتحولت إلى أبراج شاهقة الارتفاع خلال الـ5 سنوات الأخيرة، وأصحابها معظمهم من كبار المسئولين وأصحاب النفوذ، اللذين استغلوا علاقتهم بالمحليات لاستصدار تراخيص مخالفة، وسبق أن أحيل عدد كبير من الموظفين وأصحاب الأبراج للنيابة بسبب تلك التراخيص، وأشيع فور العثور على جثة الموظف أنه قتل لتصديه للمخالفات.

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