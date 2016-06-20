أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة رئيس الإدارة الهندسية بحى الغشام بعمارة تحت الإنشاء بالزقازيق

Google+ Print
العثور على جثة رئيس الإدارة الهندسية بحى الغشام بعمارة تحت الإنشاء بالزقازيق العثور على جثة رئيس الإدارة الهندسية بحى الغشام بعمارة تحت الإنشاء بالزقازيق
استقبلت مستشفي الأحرار بالزقازيق، جثة مسئول بالإدارة الهندسية لمنطقة الغشام، عثر عليها الأهالى فى عمارة تحت الإنشاء بالمنطقة.

وقال مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة، أنه تم انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، لافتاً إلى أن المناظرة المبدئية للجثة لم ترصد وجود عنف أو اعتداءات.

وأكد على الصناديلى رئيس مدينة الزقازيق لـ"اليوم السابع"، أن الموظف المسئول ويدعى "محمد السيد مؤمن"، تم نقله مؤخراً من التفتيش المالى والإدارى إلى الإدارة الهندسية لتولى قسم التنظيم، لما مشهود له بالكفاءة و طهاردة اليد، مشيراً إلى أن الشرطة تحقق فى الوفاه لمعرفة ملابساتها.

ونفى الصناديلى الشائعات التى ترددت بأن الجريمة لها علاقة باستصدار التراخيص للأبراج المخالفة محل التحقيق فى النيابة، لافتاً إلى أن الموظف نقل حديثاً إلى للغشام.

ومن جانبه، أكد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، أنه تم تشكل فريق بحث للتحقيق فى الواقعة، موضحاً أن التحريات المبدئية تشير إلى أنه لا يوجد شبهة جنائية، إلا أن المباحث فى انتظار تقرير الطب الشرعى للتأكد من أسباب الوفاة.

ويشار إلى أن منظقة الغشام كانت أراضى زراعية وتحولت إلى أبراج شاهقة الارتفاع خلال الـ5 سنوات الأخيرة، وأصحابها معظمهم من كبار المسئولين وأصحاب النفوذ، اللذين استغلوا علاقتهم بالمحليات لاستصدار تراخيص مخالفة، وسبق أن أحيل عدد كبير من الموظفين وأصحاب الأبراج للنيابة بسبب تلك التراخيص، وأشيع فور العثور على جثة الموظف أنه قتل لتصديه للمخالفات.

تنظيف وإنارة طريق "بحر أبو الأخضر" بالشرقية وإزالة بناء مخالف فى "شلشلمون"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365