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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما الحشيش فى الحدائق

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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما الحشيش فى الحدائق مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما الحشيش فى الحدائق
تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق من ضبط " شعبان ى أ " 19 سنة عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، ومبلغ 120 جنيها، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11350 لسنة 2016م جنح القسم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما تمكن من ضبط "أحمد ج س" 33 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 160 جراما، ومبلغ 100 جنيه اعترف بحيازته بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11068 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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