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اصابة 6 لاعبين مشاركين فى دورة رمضانية بكفر الشيخ بأعيرة نارية

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اصابة 6 لاعبين مشاركين فى دورة رمضانية بكفر الشيخ بأعيرة نارية اصابة 6 لاعبين مشاركين فى دورة رمضانية بكفر الشيخ بأعيرة نارية
أصيب 6 لاعبين مشاركين فى دورة رياضية بإحدى قرى مركز سيدى سالم فى كفر الشيخ، بإصابات مختلفة عقب مشادات بينهم خلال دورة رمضانية لكرة قدم، ما دفع أحد المشاركين فى الدورة الرمضانية ،لإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته ، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدى سالم المركزى، لتلقى العلاج، وتم تحويل أحدهم لمستشفى الجامعة بالإسكندرية لخطورة حالته، و تحرر محضر بالواقعة .

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مديسر إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد عبد الرحيم ياسر عيسى، مأمور مركز شرطة سيدى سالم، بتلقيهم إشارة من مستشفى سيدى سالم المركزى، بوصول 6 أشخاص مصابين بعدة إصابات، وتم تحويل أحدهم للمستشفى الجامعة بالإسكندرية لخطورة حالته، وتلقى بقية المصابين علاجهم بمستشفى سيدى سالم.

وأكدت تحريات الرائد خالد شمس، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، أن مشاجرة نشبت بين عدد من اللاعبين المشاركين فى دورة رمضانية بإحدى القرى، استعان خلالها أحد المشاركين بسلاح نارى كان بحوزته وأطلق عدة أعيره نارية، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 من المشاركين فى الدورة والمتواجدين.

وتمكنت مباحث مركز سيدي سالم برئاسة الرائد خالد شمس من إلقاء القبض على اثنين من المتشاجرين، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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