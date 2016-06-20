اصابة 6 لاعبين مشاركين فى دورة رمضانية بكفر الشيخ بأعيرة نارية

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مديسر إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد عبد الرحيم ياسر عيسى، مأمور مركز شرطة سيدى سالم، بتلقيهم إشارة من مستشفى سيدى سالم المركزى، بوصول 6 أشخاص مصابين بعدة إصابات، وتم تحويل أحدهم للمستشفى الجامعة بالإسكندرية لخطورة حالته، وتلقى بقية المصابين علاجهم بمستشفى سيدى سالم.
وأكدت تحريات الرائد خالد شمس، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، أن مشاجرة نشبت بين عدد من اللاعبين المشاركين فى دورة رمضانية بإحدى القرى، استعان خلالها أحد المشاركين بسلاح نارى كان بحوزته وأطلق عدة أعيره نارية، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 من المشاركين فى الدورة والمتواجدين.
وتمكنت مباحث مركز سيدي سالم برئاسة الرائد خالد شمس من إلقاء القبض على اثنين من المتشاجرين، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.