القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحه نارية بنجع حمادى

تمكن ضباط مركز شرطة دشنا التابع لفرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

وأفاد مصدر أمنى مسئول، أن قوة أمنية بمركز شرطة دشنا، ألقت القبض على كلا من مسعود ح ف 25 سنة ، وشقيقه عبدالجبار ، وسعد ج س 26 سنة وبحوزتهم 3 أسلحة آلية على خلفية خلاف بين عائلتين بقرية فاو بحرى بمركز دشنا بسبب الجيرة كما عثرت الأجهزة الأمنية على تمثال يشتبه فى أثريته.

جاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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