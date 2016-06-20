أحدث علاج لسرطان البروستاتا باستخدام الضوء يقضى على الورم خلال 90 دقيقة

طور فريق من الباحثين علاجا ضوئيا يستخدم فيه الضوء للقضاء على أورام البروستاتا السرطانية فى مراحلها المبكرة، خلال 90 دقيقة فقط.

العلاج من ابتكار أستاذين فى معهد وايزمان للعلوم وجرى تطويره من خلال تجارب سريرية فى مركز ستيبا بيوتك للتكنولوجيا الحيوية الناشئ ومقره لوكسمبورج. ويُستخدم حاليا فى فى دراسة تجريبية على 50 مريضا وذلك بعد الموافقة على استخدامه فى المكسيك فى يناير. ويستمر العلاج الجديد 90 دقيقة فقط لإتمام علاج المريض دون استخدام علاج إشعاعى أو كيماوى.

وأظهرت فحوصات الرنين المغناطيسى التى أُجريت على مرضى خضوعا للعلاج الجديد أن أورام البروستاتا السرطانية اختفت تماما فى معظم الحالات فى غضون أسبوعين من العلاج.

وفى المرحلة الأولى من العلاج يستخدم الأطباء جهاز الموجات فوق الصوتية لإدخال الموصلات إلى جسم المريض، قبل أن يضعوها بعناية قرب الأوعية الدموية التى تغذى الورم. ثم توضع الألياف الضوئية مضيئة داخل الموصلات.

بعد ذلك يُحقن علاج طوره مركز ستيبا بيوتك وسماه توكاد فى الدورة الدموية للمريض لنحو عشر دقائق. وأثناء وجوده فى جسم المريض يُسهل على الأطباء عملية تحديد الخلايا المستهدفة وبالتالى تسليط الضوء عليها وقتلها.

ويوضح بانيل أن هذا العلاج يطلق عليه وصف علاج بؤرى، وهو تقنية غير منتشرة لتدمير الأورام الصغيرة فى داخل البروستاتا، بينما لا تضر بباقى الخلايا العادية.

ويؤكد مطورو العلاج الجديد أن المرضى لن يعانوا من أعراض جانبية تذكر لعلاج سرطان البروستاتا مثل أعراض العلاج بالجراحة أو الإشعاع.

وقال بانيل الذى عالج ألوفا من مرضى سرطان البروستاتا بحكم عمله: "معظم المرضى رجال أعمارهم بين 60 و70 عاما وليسوا كلهم فى صحة جيدة.. وإذا تيسر لهم أن يظلوا 10 إلى 20 عاما أخرى بصحة جيدة ودون أعراض جانبية وهو الهدف الأساسى فسيكون ما قمنا به رائع وبمثابة ثورة." وأظهرت مرحلة ثالثة ناجحة من التجارب السريرية شملت 80 مريضا فى أمريكا اللاتينية معدلات علاج موضعية مرتفعة وأعراض جانبية لا تكاد تُذكر.

وتُجرى دراسة تجريبية أخرى على مرضى يعانون من مراحل أكثر تقدما من سرطان البروستاتا فى مدينة نيويورك، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومركز ميمورال سلوان كيترنج لعلاج السرطان.

ووصف خبير علاج السرطان فى بريطانيا البروفيسور لورانس إس. يونج الأستاذ فى جامعة وارويك التجارب بأنها مثيرة للاهتمام.

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