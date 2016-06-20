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شركة أبل تعلن عدم دعم المؤتمر العام للحزب الجمهورى بسبب ترامب

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شركة أبل تعلن عدم دعم المؤتمر العام للحزب الجمهورى بسبب ترامب شركة أبل تعلن عدم دعم المؤتمر العام للحزب الجمهورى بسبب ترامب
أبلغت شركة أبل إحدى اكبر الشركات التكنولوجية الأمريكية قادة الحزب الجمهورى انها لن تقدم أى دعم مالى أو تقنى خلال المؤتمر العام للحزب الذى من المفترض أن يتم فيه إعلان ترشيح الملياردير دونالد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية وذلك بسبب تصريحات ترامب ضد الأقليات والمهاجرين والمرأة.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مصادر مقربة من أبل التى تعد اكبر شركات التقنية الحديثة فى العالم انه على عكس شركات فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت الذين أعلنوا تقديم دعم للجمهوريين خلال مؤتمرهم فى ولاية أوهايو الشهر القادم، فان شركة أبل قررت عدم توفير أى دعم تكنولوجى أو مالى لمؤتمر الحزب الجمهورى القادم.

وأوضحت المصادر أن سبب قرار الشركة رجع إلى تصريحات ترامب مشيرين إلى أن خطاب ترامب المتعصب هو السبب وراء القرار.

ومن ناحية أخرى، صرحت إيميلى لاوير المتحدثة باسم اللجنة التى ستستضيف مؤتمر الحزب الجمهورى فى أوهايو بان اللجنة تمكنت بالفعل من جمع 90٪‏ من ميزانيتها أى بصورة أسرع مما تم خلال المؤتمرين السابقين اللذين عقدهما الجمهوريون.

يذكر أن شركة أبل لم تساهم فى مؤتمرى الجمهوريين والديمقراطيين خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ٢٠١٢.
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مصر 365

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