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مجلس النواب الليبى يعقد جلسة تشاورية لمناقشة منح الثقة للحكومة

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مجلس النواب الليبى يعقد جلسة تشاورية لمناقشة منح الثقة للحكومة مجلس النواب الليبى يعقد جلسة تشاورية لمناقشة منح الثقة للحكومة
يعقد مجلس النواب الليبى الاثنين جلسة تشاورية لمناقشة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج.

وقال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، فى تصريح صحفى مساء اليوم، أن النّواب بدؤوا يتوافدون على مدينة طبرق لحضور الجلسة التشاورية المزمع عقدها غدًا.

وأضاف نصيّه، أن عددًا من النواب وصلوا أمس السبت واليوم، بعد الاتفاق الأسبوع الماضى على عقد جلسات تشاورية لمناقشة أزمة المجلس أسبابها ومحاولة حلها.

من جانبه، قال عضو المجلس فتحى القباصى: «كان من المفترض أن يتوجه إلى مدينة طبرق لكن أحداث إجدابيا أعاقت الطريق بين الواحات وأوجلة وإجدابيا بسبب تواجده بمدينة جالو ».
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