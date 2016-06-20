محافظ مطروح يتفقد طرق التجمعات الصحراوية بالسلوم بعد تمهيدها بطول 63 كيلو

تفقد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أعمال تمهيد طرق التجمعات الصحراوية، التى تم تنفيذها مؤخراً، بطول نحو 63 كيلومتر بالتعاون مع رجال الأعمال من خلال جهود المحافظة فى دعم البنية التحيتة وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير تمويل لخطة الدولة الاستثمارية لدعم مشروعات تنموية أخرى.

وأكد محافظ مطروح، في البيان الصادر عن المحافظة، أن تمهيد الطرق جاء من خلال مقترح أحد أبناء مطروح، وتم شراء معدات تسوية وتمهيد بتمويل من رجال الأعمال بمطروح، وعدم تحميل الدولة أية أعباء مالية، لحقيق الاستفادة من خدمات المجتمع المحلى، مع تقديم الشكر لهم ولأى مقترح من شأنه خدمة أهالى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المسافة التى تم تمهيدها حتى الآن 63 كيلومتر، معظمها تمر بمناطق وعرة، كانت تسبب المشقة والمعاناة لأهالى التجمعات.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتى بهدف التسهيل على أبناء الصحراء، الذين عانوا طوال العقود الماضية، من الانعزال ومشقة وصول الخدمات الأساسية إليهم، حيث أن بعض هذه التجمعات االسكنية تقع على بعد يزيد عن 50 كيلومتر فى عمق الصحراء.

وأوضح المحافظ، أنه تم تمهيد مسافة 25 كيلومتر بطريق أبو زريبة وحتى تجمع الرابية الغربية، و12 كيلومتر من طريق أبو زريبة إلى تجمع أبوجارين، و3 كيلو من الطريق الدولى إلى عزبة ماضى، و3 كيلو لتجمع أولاد جبريل، و3 كيلو لتجمع الجمعية بحرى، و 4 كيلو لتجمع أبو كحيف بحرى، و6 كيلو لتجمع أبو زريبة البحرى، و5 كيلو لتجمع الزاوية، و 2 كيلومتر بعزبة الشيخ لطيف أبو زريبة، وجارِ استكمال تمهيد الطرق لباقى التجمعات المترامية فى الصحراء، لخدمة أهلها وتيسير وصول الخدمات إليهم مع عدم تحمل الدولة أية تكلفة مالية.

ومن جانبهم، تقدم أهالى التجمعات الصحراوية، بالشكر لمحافظ مطروح على جهوده الكبيرة فى وقت قصير منذ توليه مسئولية المحافظة، وتخفيف المعاناة عنهم بعد عقود طويلة.

ورافق محافظ مطروح خلال تفقد الطرق الممهدة، علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وحسين الصاوى رئيس مدينة السلوم، وعدد من العمد والمشايخ وأهالى التجمعات الصحراوية ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

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