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بالصور ..إفطار جماعى لمحافظ ومدير أمن مطروح وقائد المنطقة الغربية مع أهالى السلوم

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بالصور ..إفطار جماعى لمحافظ ومدير أمن مطروح وقائد المنطقة الغربية مع أهالى السلوم بالصور ..إفطار جماعى لمحافظ ومدير أمن مطروح وقائد المنطقة الغربية مع أهالى السلوم
شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أبناء قبائل مدينة السلوم على الحدود المصرية اليبية إفطار شهر رمضان بحضور اللواء وحيد عزت قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وحسين الصاوى رئيس مدينة السلوم، وعدد منى العمد والمشايخ ورابطة شباب المحافظة.

قدم العمد والمشايخ الشكر لمحافظ مطروح على قطعة مسافة 215 كيلومتر لحرصه على مشاركة أبناء مدينة السلوم الإفطار وعلى حرصه دائما على تقديم اوجه الرعاية لكافة المواطنين.

من جانبه أكد المحافظ خلال الإفطار على حرصه مشاركة كافة أبناء المحافظة إفطار شهر رمضان، حيث يشارك يوميا الأهالى والأيتام وأبناء القبائل فى الافطار الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال، على كورنيش مطروح يتسع لـ 1000 شخص يوميا.

إفطار جماعى لمحافظ ومدير أمن مطروح (1)

إفطار جماعى لمحافظ ومدير أمن مطروح (2)

إفطار جماعى لمحافظ ومدير أمن مطروح (3)

إفطار جماعى لمحافظ ومدير أمن مطروح (4)

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