رئيس مركز فوة: بدء إصلاح كوبرى محمد خليل المتصدع الأسبوع المقبل

أكد محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ أنه سيتم صيانة كوبرى الموقف "محمد خليل" الأسبوع المقبل، من خلال وضع مواسير مقوية وإصلاح التصدعات والشروخ التى أصابته حتى تتحمل سيارات النقل التى تسير عليه، والتى سيتم منعها دخول مدينة فوه.

وأضاف "أبو غنيمة| فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر إنشاء كوبرى جديد بديلا لهذا الكوبرى حتى يكون أهالى فوه والمارين عليه من انواع السيارات فى مأمن، مؤكدا أنه تم غلق الكوبرى ومنع سيارات النقل من المرور عليه لتجنب حدوث كارثة، مشيرا إلى أن الشركة التى تتولى إنشاء الطريق الدولى ستتحمل إصلاح الكوبرى تبرعا منها.

وكان كوبرى الموقف المسمى "محمد خليل" الواقع بمدخل المدينة من ناحية الاستاد الرياضى شهد تشققات تهدد بانهياره فى أى لحظة.

وطالب الأهالى بغلق الكوبرى نهائياً ومنع أى سيارات من المرر عليه حتى سيارات الملاكى التاكسى والربع نقل، وإجراء صيانة له فورية.