رئيس مدينة سما لوط لأسر المحتجزين بليبيا: "أخطرنا الخارجية لعمل اللازم"

أكد اللواء جمال مبارك رئيس مجلس مدينة سما لوط أنه التقى أسر 7 من العمال المحتجزين فى ليبيا من أبناء قرية السوبى أثناء عودتهم إلى مصر ، قائلاً "أننا أخطرنا وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعادة المحتجزين إلى أسرهم".

وأشار رئيس مجلس المدينة فى تصريحات صحفية، أنه التقى أحد العاملين الذى كان مع العمال السبعة، والذى أخبره أن المحتجزين كانوا فى طريق عودتهم إلى البلاد بعد ان استقلوا سيارة ميكروباص من ليبيا وأنهم كانوا يعملون داخل مزرعة بإحدى محافظات ليبيا.

أهالى "السوبى" فى سمالوط: احتجاز 7 عمال أبناء القرية أثناء عودتهم من ليبيا

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